Dünya Boks Konseyi’nin (WBC) süper orta sıkletteki dünya sıralamasında 1. basamağında yer alan Avni Yıldırım ile dünya şampiyonluğu için Meksikalı boksör David Benavidez ile gerçekleşmesi beklenen karşılaşma ertelenmişti. Dirseğinde sakatlığı bulunan ve kariyerine büyük özveri ile devam eden Yıldırım, Hamburg’da dirseğinden ameliyat oldu.

Bu doğrultuda ikili arasında yapılması beklenen unvan maçının Ağustos ayının sonu ya da Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesine karar verildi.