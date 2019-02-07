Avni Yıldırım, WBC yeşil kemeri için ringe çıkıyor!

Türkiye boks tarihinde ilk kez bir Türk sporcu, WBC yeşil kemer unvanı için ringe çıkıyor.

Avni Yıldırım, daha önce Muhammed Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis ve Vitali Klitschko gibi isimlerin de sahip olduğu boks dünyasının en önemli unvanı için 23 Şubat TSİ 07.00'de Anthony Direll ile kozlarını paylaşacak.

Üç aydır Antalya'da Lennox Lewis'in eski antrenörü Harold Knight gözetiminde çalışmalarını yürüten Yıldırım, boks stilinin değiştiğini ve tarihi maçta farklı bir Avni görüleceğini söyledi.

Dev müsabakaya Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kenti ev sahipliği yapacak.

Barbaros TAPAN



