Avni Yıldırım: Elimizden geleni yaptık

Yıldırım, 28 Şubat'ta Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda boks dünyasının en önemli isimlerinden "Canelo" lakaplı Saul Alvarez'e karşı mücadele edecek. Organizasyon öncesinde konuşan başarılı sporcu, galibiyet için elinden geleni yapacağını söyledi ve ekledi: "Türk boks tarihinde ilk defa bir Türk boksör WBC - WBA'de maça çıkacak. İnşallah başarılı bir yol izleriz ve bizden sonra gelecek kardeşlerimize de yol açarız. Bugün Türk halkı bir Avni Yıldırım izliyorsa bunda en büyük emek değerli federasyon başkanımızındır. 21 ay ülkemden ayrı Almanya ve ABD'de antrenmanlarımı sürdürdüm. Bütün imkanları sağladık, elimizden geleni yaptık. Çok emek sarf ettik."