Tüm Türkiye merakla Avni Yıldırım Canelo maçını bekliyor... 28 Şubat Pazar günü Türk boks tarihinin en önemli mücadelerinden birine sahne olacak. Türk boksör Avni Yıldırım ile Meksikalı 'Canelo' lakaplı Saul Alvarez, WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında TSİ 06.00'da karşılaşacak. Kızıl renkteki saçından dolayı tarçın anlamına gelen "Canelo" lakaplı Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Alvarez ile Yıldırım arasındaki müsabaka, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda yapılacak. Karşılaşma 200 ülkeden canlı yayınlanacak.

Avni Yıldırım - Canelo maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Canelo - Yıldırım maçı 28 Şubat’ta S Sport Plus kanalından canlı izlenecek. 28 Şubat Pazar günü TSİ 03.00'te start alacak gecenin Avni ile Canelo'yu karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, 28 Şubat'ta ABD'de Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile yapacağı müsabakayı kazanarak altın kemeri Türkiye'ye getirmek istediğini söyledi.

ABD'de 18 bin kişi canlı izleyecek!

Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi yerinden takip edebilecek. Yoğun ilgi gösterilen biletler 8 bin dolara alıcı buluyor. Avni, organizasyondan 1 milyon dolar kazanacak. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen 'Canelo' ise 35 milyon dolar alacak.

Canelo'nun sadece 1 yenilgisi var!

Canelo 57 karşılaşmanın 54'ünü kazanmayı başarırken, bunların 36 tanesinde rakiplerini nakavt ile yere serdi. Sadece 1 yenilgisi var.

Avni 23'te 21 yaptı!

Avni peofesyonel kariyerinde 23 maça çıkarken, 21'inden galip ayrıldı. 12'sini nakavt ile bitirdi. .2 mücadeleyi mağlup bitirdi.

Avni Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında?

Avni Yıldırım, 5 Ağustos 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Hafif ağır siklet klasmanında yer alan Avni Yıldırım, şu ana kadar çıktığı 23 mücadeleden sadece ikisini mağlup olarak tamamlamıştır.

Avni Yıldırım'ın mağlup olduğu isimler İngiliz Chris Eubank Jr. ve Amerikalı Anthony Dirrell olmuştur.