Avni Yıldırım maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu boks severler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Avni Yıldırım maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusu boks severler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türk profesyonel boks tarihinin en başarılı sporcularından Avni Yıldırım kariyerinin en büyük maçına çıkıyor. Yıldırım, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Canelo Alvarez'le 80 bin kişilik Miami Hord Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi efsane yıldızların yaptığı müsabakalar seviyesinde olacak mücadelede Yıldırım, kızıl renkteki saçından dolayı tarçın anlamına gelen "Canelo" lakaplı rakibini yenerek bir ilki başarmak istiyor.

Avni Yıldırım-Canelo Alvarez maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gözler boks tarihimizin en önemli maçlarından birinde. Avni Yıldırım-Canelo Alvarez maçı S Sport Plus kanalından canlı izlenecek. TSİ 03.00'te start alacak gecenin Avni ile Canelo'yu karşı karşıya getirecek ana maçının ise TSİ 06.00 civarında başlaması bekleniyor. Avni, organizasyondan 1 milyon dolar kazanacak. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar alacak.

54 müsabakada 1 mağlubiyeti bulunan WBC ve WBA kemerlerinin sahibi Canelo Alvarez, 21 karşılaşmada 2 kez yenilen boksörümüz Avni Yıldırım karşısında unvanını koruma mücadelesi verecek. 65 bin seyirci kapasiteli stadyumda pandemi önlemleri kapsamında koltuk sayısının yüzde 20'si kadar boks sever karşılaşmayı yerinden takip edebilecek. Öte yandan Amerikan futbol takımı Miami Dolphins'in ev sahipliğini yaptığı stadyumdaki organizasyonda kulüp tarafından boksörlere takımın forması hediye edildi.

Avni Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Avni Yıldırım (d. 5 Ağustos 1991) profesyonel Türk boksör. 13 yaşındayken yaşadığı mahallenin bakkalı sayesinde boks ile tanışan Avni Yıldırım, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün boks şubesinde boksa başladı. Daha sonra amatör kariyerine Fenerbahçe'de devam etti ve 2013 Akdeniz Oyunları'nda hafif ağır sıklette bronz madalya kazandı. Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyadan sonra idolü olan Sinan Şamil Sam'ın menajeri Ahmet Öner ile iletişime geçen Avni Yıldırım, ilk profesyonel maçlarına Ahmet Öner'in organize ettiği boks gecelerinde çıktı. Bu maçlarda gösterdiği performansla Ahmet Öner'in beğenisini kazandı ve Ahmet Öner ile çalışmaya başladı.

Profesyonel kariyerinin altıncı maçında WBC uluslararası hafif ağır sıklet gümüş unvanı için Glen Johnson ile karşılaştı. Rakibini 10 raunt sonunda ortak kararla mağlup etti. Sonraki maçlarında bu unvanı Bernard Donfack, Janne Forsman, Walter Gabriel Sequeira ve Jackson Dos Santos karşısında başarıyla savunan Avni Yıldırım, daha sonra bir alt sıklet olan süper orta sıklete düşme kararı aldı.

Süper orta sıklette çıktığı ilk üç maçı da kazandı ve dördüncü maçında WBC uluslararası süper orta sıklet gümüş unvanı için Schiller Hyppolite ile karşılaştı. Rakibini maçın üçüncü raundunda nakavt etti ve unvanını sahibi oldu. Daha sonra unvanını Aliaksandr Sushchyts karşısında savunan Avni Yıldırım, rakibini ilk rauntta nakavt etti. Avni Yıldırım'ın bir sonraki maçı bu sefer WBC uluslararası süper orta sıklet unvanı için oldu. Meksikalı rakibi Marco Antonio Periban ile Meksika'nın Zapopan şehrinde karşılaştı. Rakibini 12 raunt sonunda ortak kararla mağlup etti ve WBC'nin uluslararası süper orta sıklet şampiyonu oldu.

Periban maçından sonra, ilk defa organize edilen Dünya Boks Süper Serisi turnuvasına dahil oldu. Süper orta sıklet turnuvasının çeyrek finalinde rakibi Britanyalı Chris Eubank Jr. oldu. IBO süper orta sıklet dünya şampiyonluğunun da ortada olduğu maçta rakibine üçüncü rauntta nakavt oldu ve kariyerindeki ilk yenilgisini almış oldu.

Kariyerindeki ilk yenilgisinden sonra sırasıyla Attila Korda, Derek Edwards, Ryan Ford, Jose Antonio Rodriguez ve Lolenga Mock'u mağlup etti. 2018 senesinde WBC süper orta sıklet dünya şampiyonu David Benavidez'in idrar örneğinde kokaine rastlanmasıyla birlikte unvanı elinden alındı ve WBC kongresinde boştaki unvan için Anthony Dirrell ile Avni Yıldırım'ın karşılaşması kararlaştırıldı. Avni Yıldırım böylece dört büyük boks organizasyonlarından birinde Türkiye adına dünya şampiyonluk maçına çıkacak ilk boksör olma şansını elde etti. 23 Şubat 2019 tarihinde Minneapolis'te gerçekleşen unvan maçının yedinci raundunda iki ismin kafa kafaya çarpışmasıyla Dirrell'in kaşı ciddi bir biçimde açılmaya başladı. Onuncu raundun ortasında bu kaş açılması nedeniyle maç durduruldu ve hakem puanlamasına başvuruldu. Bir hakemin maçı 98-92 Avni Yıldırım lehine puanlamasına karşın diğer iki hakemin maçı 96-94 Anthony Dirrell lehine puanlamasıyla birlikte Avni Yıldırım teknik kararla mağlup oldu ve kariyerinin ikinci yenilgisini almış oldu. Maçın teknik karara gitmesi maçtan sonra da tartışmalara neden oldu.

Anthony Dirrell maçından sonra WBC, Avni Yıldırım'ı haklı buldu ve Avni Yıldırım'ın unvan maçına çıkma hakkını korudu. Sakatlıklar, COVID-19 pandemisi ve organizasyon sorunları nedeniyle Dirrell maçı sonrası ringlerden uzak kalan Avni Yıldırım'ın bir sonraki maçını WBC ve WBA süper orta sıklet şampiyonu Saúl "Canelo" Álvarez ile yapacağı açıklandı.