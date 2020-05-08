AVM’lerde havalandırmalara dikkat! Virüs, havada taşınabilir

Uzmanlar, AVM’ler, iş merkezleri, oteller gibi büyük mekanlarda kullanılan ısıtma, soğutma ve havalandırma tesisatlarında önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Çünkü virüs yüklü ve havada asılı kalabilen parçacıkların hava akımlarıyla taşınabileceği düşünülüyor. Bilkar Soğutma Genel Müdürü Gökhan Kargı da büyük mekanlarda havalandırma sistemleriyle ilgili alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Devamlı temiz hava verilmeli

Koronavirüsün yakın temasa geçilen insanlardan bulaştığını ancak havalandırmanın akım hızıyla damlacıkların daha uzak mesafelere taşınmasına katkı sağlayabileceğine dikkat çeken Gökhan Kargı, “Bunun önüne geçebilmek için ortama temiz hava verilip, içerideki kirli havayı dışarı atarak ortamdaki virüs miktarı en azından azaltılmaya çalışılabilir. Havalandırma sistemi mevcut havayı sirküle ediyorsa risk artar. İçerideki havayı dışarıya verip dışarıdan temiz hava alınması en doğru yol” dedi.

Enerji tasarrufu ikinci planda

Gökhan Kargı, bu dönemde havalandırma sistemlerinde enerji tasarrufunun düşünülmeden tam kapasiteli çalıştırılması gerektiğini söyledi. Kargı, “Havalandırmalar yüzde 100 kapasiteli çalıştırılmalı. Hatta seviyesi düşürülse geceleri dahi çalışmaya devam etmeli. Bu yapılamıyorsa da insanlar binalara girmeden en az 2 saat önce havalandırma sistemleri açılmalı” diye konuştu.

Bakımlarına özen gösterilmeli

Gökhan Kargı, büyük mekanlarda iklimlendirme sistemlerinin bakım ve periyodik muayenelerinin de çok önemli olduğunu belirtti. Kargı, bu dönemde bakıma daha çok özen gösterilmesi ve eskiye göre daha sıklaştırılması gerektiğine dikkat çekti.



