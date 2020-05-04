Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan AVM'lerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında büyük bir merakla AVM’ler ne zaman açılacak? AVM’lerin açılacağı tarih belli oldu mu? Bayramda AVM’ler açık olacak mı? sorularıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilen AVM'lerin, önümüzdeki günlerde kademeli açılması bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesi veya sonrasında açılması gündemde olan AVM'lerde bir dizi önlem alınacağı öngörülüyor.

Coronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında tedbir amacıyla kapatılan AVM’lerin yeniden faaliyete başlamasına ilişkin Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıklama yaptı. Prof. Dr. Altaş, AVM’lerin ne zaman açılacağı konusunda bilgiler verirken, alınacak tedbirleri de açıkladı.

AVM’ler ne zaman açılacak?

AVM’lerin ne zaman açılacağı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Hüseyin Altaş, ’’AVM’ler, Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse 11 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılabilecek. 1 Haziran’dan itibaren tamamen açılacağını düşünüyoruz. 11 Mayıs ile 1 Haziran arasında ise kademeli olarak her AVM’nin kendi özelinde lokasyon, şehir, marka karmasına ilişkin karar vereceğini düşünüyoruz. Bu yönde de bazı AVM’lerin Haziran’a kadar olan süreçte açılma talepleri bazılarının ise 1 Haziran’dan itibaren açılacağına yönelik beyanatları olmaya başladı’’ dedi.

Bayramda AVM’ler açık olacak mı?

Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine AVM'lerde faaliyetlere ara verilmişti. Geçen 1 aylık süreç sonunda ise AVM'lerin Ramazan Bayramı öncesinde veya sonrasında kademeli açılması gündemde.

AVM'lere maske giriş sağlanacak

Alınan önlemlere değinen Prof. Dr. Altaş, ’’Öncelikle maske ile giriş sağlanacak. Girişte dezenfekteye önem verilecek. Girerken insanların ısı dereceleri ölçülmesi sağlanacak. Isı ölçme mekanik ya da termal kameralar yoluyla gerçekleşecek. İçeride sosyal mesafenin korunmasına önem verilecek. Müşteriler içeriye 2 metre ara ile kabul edilmesi ve içerde bu mesafenin korunması belli metrekareye yani 10 metrekareye 1 müşteri kabul edilmesi gibi birçok önem var. Burada perakendecinin de üzerine düşen görevler var. Yazar kasada, soyunma kabinlerinde ciddi önlemler almaları gerekir. Ayrıca yürüyen merdivenlerin 1’er saat arayla dezenfekte edilmesi, bazı yerlerde asansörlerin kapatılması ve iç mekanların sıklıkla havalandırması gerekebilir. Tamamen doğal hava ile havalandırılması gerekir. Bütün bunların yanında denetim de söz konusu. Kamu ve özel işbirliği içersinde alınan bu tedbirlerin tamamen denetlenmesini de birlikte sağlayacağımızı düşünüyorum. AVM’ler olarak, öncelikle toplum sağlığı ve çalışan sağlığını önemsiyoruz. Bu nedenle Bilim Kurulu’nun tavsiyesi, kamunun önerisi ve müşterimizin talepleriyle açılmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.