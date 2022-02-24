THY Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes, konk ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Avi Even, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Anadolu Efes gibi zorlu bir takıma karşı oynadık. Maçın başından bizi çok zorladılar. Çok iyi başladılar. İstatistiklerde her alanda bize karşı bir patlama yaşadılar. Çok yüksek hücum ettiler. Savunmada çok iyi değildik. Onları yavaşlatamadık. Bu bize kötü oldu. İyi bir maç çıkarttığımızı söyleyemeyeceğim"





İlgili Haberler Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Savaşı durdurun



