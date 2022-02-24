MENÜ

Avi Even: Anadolu Efes'i yavaşlatamadık

Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Avi Even, 109-77 kaybettikleri Anadolu Efes maçının ardından yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkardığımızı söyleyemeyeceğim" dedi.

24 Şubat 2022, Perşembe 23:08 Son Güncelleme:
- A +
Avi Even: Anadolu Efes'i yavaşlatamadık

THY Euroleague’in 27. haftasında Anadolu Efes, konk ettiği İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 109-77 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Maccabi Tel Aviv Başantrenörü Avi Even, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Anadolu Efes gibi zorlu bir takıma karşı oynadık. Maçın başından bizi çok zorladılar. Çok iyi başladılar. İstatistiklerde her alanda bize karşı bir patlama yaşadılar. Çok yüksek hücum ettiler. Savunmada çok iyi değildik. Onları yavaşlatamadık. Bu bize kötü oldu. İyi bir maç çıkarttığımızı söyleyemeyeceğim"


İlgili Haberler
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Savaşı durdurun


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...