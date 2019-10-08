Avcı’ya durmak yok

Önceki akşam Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyetten dolayı kulüpteki kredisini artıran Avcı, milli arayı iyi değerlendirip yeni taktiğini takıma iyice oturtmaya çalışacak. Milli maçlar sonrası ligde 8. haftada Ankaragücü’ne deplasmanda konuk olacak Siyah- Beyazlılar’ın kazanmaya devam etmesini sağlamaya çalışacak olan Avcı, taraftarın beklentisini karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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