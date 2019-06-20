Beşiktaş’ın transferde üç ana hedefe odaklandığı ortaya çıktı. Göreve geldikten sonra mevcut kadronun artı ve eksilerini çıkaran Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın; sol stoper, her iki kulvarda görev yapabilen bir kanat oyuncusu ile bir forvet istediği aktarıldı.

Yardımcıları ve analiz ekibiyle birlikte siyah-beyazlı kadroyu tüm yönleriyle masaya yatıran Abdullah Avcı, Vida’nın yanında sol stoper pozisyonunda oynayacak bir futbolcuya ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Isimat Mirin ve Enzo Roco’dan daha kaliteli bir isimle yeni sezona başlamayı planlayan Avcı’nın, sol stoper transferine öncelik verilmesini istediği belirtildi.

Adem Ljajic’i forvet arkasında düşünen deneyimli hoca, her iki kulvarda görev yapabilen bir kanat oyuncusu da istiyor. Quaresma ve Lens’in inişli çıkışlı grafikleri nedeniyle kanatlara mutlaka takviye talebinde bulunan Abdullah Avcı, Burak Yılmaz’ın da yedeklenmesini istiyor. Siyah-beyazlı teknik adamın, Cyle Larin’in son 1,5 sezonda ortaya koyduğu performansı yeterli bulmadığı ifade edildi. Kanadalı forvetten memnun olmayan Avcı’nın, golcü transferi konusunda scout ekibiyle sürekli görüş alış verişinde bulunduğu vurgulandı.

(Milliyet)