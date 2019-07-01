Beşiktaş, İspanya ya da İngiltere’de kulüp bulamaması halinde geri döneceğini belirten Kagawa’dan haber bekliyor. Tecrübeli yıldızın, oynatmak istediği futbola uygun olduğunu belirten Avcı’nın, “Üç kulvarda böylesine çok yönlü oyunculara ihtiyacımız var” raporunu verdiği bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi çalışmalarına hız verdi. Kafasında belli başlı oyun kurgularını belli eden deneyimli teknik adamın, bunları kağıt üzerine dökmek için kadrosunda görmek istediği Kagawa’nın son kararını beklediği bildirildi.

Hem İspanya’da hem de İngiltere’de kulüp arayan Japon futbolcu, forma giyebileceği bir takım bulamaması halinde Beşiktaş’a geri döneceği mesajını vermişti. Bu nedenle beklemede olan Abdullah Avcı’nın ise Kagawa’nın geri gelmesi halinde, elinden geldiği kadar yıldız futbolcuyu Adem Ljajic ile yan yana oynatmaya çalışacağı bildirildi.

Kagawa’nın, Beşiktaş’ta oynatmayı istediği futbol anlayışına çok uygun bir isim olduğunu söyleyen Avcı’nın, “Geri gelmesi halinde kadro içerisinde çok farklı oyun anlayışları geliştirebiliriz. Üç kulvarda olacağımız için böylesine çok yönlü oynayabilen oyuncular sayesinde birçok futbolcudan da farklı mevkilerde yararlanabiliriz” şeklinde konuştuğu iddia edildi.

Beşiktaş’a gelir gelmez kulübe ve tribünlere ısınan Kagawa’nın ise “Kariyerimin bundan sonrasını İspanya’da ve İngiltere’de sürdürmek gibi bir planım var. Bana biraz zaman verin. Eğer istediğim gibi bir teklif alamazsam gideceğim tek yer Beşiktaş olur” dediği vurgulandı. Öte yandan Kagawa’nın İngiltere ve İspanya liglerindeki takımlarla iyi ilişkileri olan menajerlerle çalıştığı ortaya çıktı.

La Liga’da ikinci deneme

Borussia Dortmund’dan Beşiktaş’a gelme sürecinin öncesinde de kendisine İspanya’da kulüp arayan Shinji Kagawa, o dönem bunda başarısızlığa uğramıştı. La Liga’da oynamayı çok isteyen bunu birinci tercihi yapan Japon futbolcunun o dönem İspanya’ya gidememesinin nedeni olarak, yalnızca ligdeki büyük takımları istemesi gösterildi. Beşiktaş’ta iyi bir dönem geçiren ve siyah-beyazlı ekipte yeniden formunu bulmasıyla uzun süre sonra Japonya Milli Takımı’na da davet edilen oyuncunun, yükselen grafiğinin etkisiyle şansını bir kez daha burada denemeye karar verdiği öğrenildi.

(Milliyet)