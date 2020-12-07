Abdullah Avcı, son dönemde en çok Sivasspor karşısında zorlandı. Başakşehir, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor'un başında Sivasspor'a karşı görev yaptığı son 9 maçı kazanamayan Abdullah Avcı, bu maçlarda 5 beraberlik 4 yenilgi aldı

Abdullah Avcı geçen sezon da iç sahada kaybettiği Sivasspor maçının ardından Erzurumspor kupa yenilgisi ile Beşiktaş kariyerini sonlandırmıştı

İşte o maçlar:

2020-21 Trabzonspor 1-1 Sivasspor

2019-20 Beşiktaş 1-2 Sivasspor

2019-20 Sivasspor 3-0 Beşiktaş

2018-19 Başakşehir 0-1 Sivasspor

2018-19 Sivasspor 0-0 Başakşehir

2017-18 Başakşehir 1-1 Sivasspor

2017-18 Sivasspor 1-0 Başakşehir

2015-16 Başakşehir 2-2 Sivasspor

2015-16 Sivasspor 2-2 Başakşehir



