Medipol Başakşehir ile dostane bir şekilde yollarını ayırarak, önceki gün Beşiktaş’la 3 yıllık resmi sözleşme imzalayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, Vodafone Park’taki törenin ardından siyah-beyazlı yöneticilerle akşam yemeğinde buluştu.

Başkan Fikret Orman’ın, imza töreninde saha içerisinde kalacağını sık sık vurgulayan Abdullah Avcı’ya saha dışı konusunda güvence verdiği aktarıldı. Avcı’ya, Serdal Adalı ile birlikte bundan sonra çok daha iyi şartlarda çalışması için yardımcı olacaklarını bildiren Başkan Orman, maddi sıkıntıları da en az seviyeye indireceklerini vurguladı.

Hız veriliyor

Yemekte transfere de değinen Fikret Orman ve Abdullah Avcı çok para harcamadan akıllı takviyeler yapılması konusunda görüş birliğine vardı. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız verilmesi de kararlaştırıldı.

Teknik patron Abdullah Avcı’nın takviyeler konusundaki en önemli isteğinin lig başlamadan tüm transferlerin bitirilmesi olduğu ifade edildi. Avcı, takımın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmesi gerektiğini de söyledi. Deneyimli hocanın kamp için Avusturya’da bildiği bölgeleri önerdiği de belirtildi.

(Milliyet)