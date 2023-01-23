Kupadaki Ümraniyespor karşılaşmasında tam 9 oyuncuyu değiştiren ve az süre bulan isimlere şans veren Abdullah Avcı, ligde ideale yakın bir kadro sahaya sürdü. Tecrübeli hoca, sistemde ise değişiklik yaptı. Dünya Kupası arası sonrası bazı maçlarda zaman zaman çift forvete dönen Avcı, dün ileri uçta Gomez Djaniny ikilisini birlikte oynattı. Arkalarında Yusuf Yazıcı konumlandı. Orta saha üçlüsünde ise Bakasetas, Abdülkadir ve Sipois görev yaptı.

'Kazanma alışkanlığı’

Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 kapatırken, ikinci yarıda farka koştu. Maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Kazanma alışkanlığını yakalamak istiyoruz, seri galibiyetler hedefliyoruz” diyen Avcı’nın istediği oldu. Trabzonspor, ligde ve kupada çıktığı son 3 maçta galibiyete uzandı.

Trezeguet’ye 3 dakika yetti

İstanbulspor maçına yedek başlayan Trezeguet, 61. dakikada oyuna girdi. Mısırlı yıldız, 3 dakika sonra ise çok şık bir gole imza attı. Çalımlarla ceza sahasına giren Trezeguet, yakın direğe yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcunun bir başka golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken, Trezeguet bir kez de direğe takıldı.

Marc Bartra’nın ligdeki 3. golü

Trabzonspor’un savunmadaki sigortası Marc Bartra, hücumdaki katkısıyla da dikkat çekiyor. Daha önce Gaziantep FK ve Karagümrük karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan İspanyol yıldız, İstanbulspor filelerini de sarstı. Ligde çıktığı 16 maçta 3 golü bulunan Bartra, defansta da kusursuza yakın bir performans sergiledi.

Vitor Hugo serumla kadroda

Hastalığı nedeniyle maç öncesinde oynaması şüpheli gözüken Vitor Hugo, serum tedavisiyle yetiştirildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yorgun olan Brezilyalı stoperi, yedek kulübesinde tuttu. Başarılı futbolcu, 4 gün önce oynanan kupadaki Ümraniye maçında attığı şık golle tur kapısını aralamıştı.