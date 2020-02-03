Meyve yüksek oranda yağ içerdiği için halkımız “tereyağı meyvesi” olarak adlandırıyorlar. Vücuda büyük faydası bulunan avokadoyu tam olgun haldeyken yemeniz gerekiyor.

Avokado Nasıl Bir Meyvedir?

Pürüzsüz ve tüysüz bir ince kabuğu ve ortasında çok iri bir çekirdeği bulunan bir tropikal meyvedir. Meyve kısmı tereyağını andıran kıvamda beyazdır.

Avokado Nasıl Tüketilir?

Avokado yüksek oranda kalori içerdiği için diyet menülerinin vazgeçilmez meyvesidir. Bu nedenle olgun bir avokadonun en fazla yarısını, normalde 1/3’ünü yiyebilirsiniz. Avokadoyu ekmeğin üstüne sürüp, yoğurda, salatalara, omlete katıp yiyebilirsiniz.

Avokadoyu ezip, bal ve dövülmüş cevizle karıştırıp da yiyebilirsiniz. Meyve yağlı olduğu için ekstradan yağ eklemeniz gerekmiyor.

Avokadonun Faydaları Nelerdir?

Araştırmalar neticesinde avokadonun içerisinde kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez, fosfor ve çinko bulunduğu tespit edilmiştir. Bu elementlerin yanı sıra meyve yüksek oranda lif içerir. Ayrıca A, C, E, K, Folik asit, B6, B5 vitaminlerini de içerir.

-Kalp sağlığını korumada yardımcıdır.

-Düzenli kullanımında damar sertliğini ve karaciğer yağlanmasını önler.

- Beta-sitosterol içermesinden dolayı kolesterol düzeyinin korunmasını sağlar.

-Hamile olanlar düzenli kullandıklarında, sabah bulantıları kesiliyor.

-Prostat ve meme kanseri başta olmak üzere kanser hücrelerinin oluşmasını önler.

-Yapılan klinik araştırmalar neticesinde avokado içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde cilt sağlığını olumlu etkilediği tespit edilmiştir.

-Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar. Böbrek hastalıklarını önler.

-Mide rahatsızlığını önlediği için, özellikle mideden gelen kötü nefes problemini önler. Ağızdaki kötü bakterileri yok eder.

-Görme yetisini artırır. Özellikle ileri yaştan kaynaklanan katarakt gibi göz hastalıklarına karşı korumaya yardımcıdır.

-Tıpta artirit tedavisinde kullanılır. 300 mg avokado ve soya fasulyesi bazlı besin takviyesinin kalça veya diz osteoartriti olan hastalar için yararlı olduğu araştırmalar sonucunda göstermiştir.

Avokado Yaprağının Faydaları Neler?

Avokadonun meyvesinin faydalarının yanı sıra yaprağının da birçok faydası bulunuyor. Organik ilaç etkisini gösteren yapraklar; bel ağrısından astıma, depresyondan böbrek taşına kadar pek çok hastalığa çare oluyor.

-Kas gevşetici özelliği bulunuyor.

-Bel ağrılarını dindirir.

-İdrar sökücü özelliği vardır.

-Bölgesel zayıflama sağlar. Özellikle göbek bölgesini eritmeye yardımcıdır.

Avokado Yaprağı Nasıl Kullanılır?

Avokado yaprağı çay olarak tüketilir. Bu nedenle doğal koşullarla kurutulması gerekiyor. Kurutulan avokado yapraklarını çay gibi demleyip içiyorsunuz.

Kaynayan bir cezve suya bir tatlı kaşığı kurumuş avokado yaprağı veya elinizde varsa bir tutam taze yaprağı atın. 3 dakika demlemeye bırakın. Bitkiler için geçerli olan kaynamış suda fazla bekletilmemesi avokado yaprakları için de geçerlidir. Sıcak suda ne kadar beklerlerse acı özlerini suya bırakıyorlar. Günde bir – iki fincan içebilirsiniz

Avokado Yağı Nedir?

Olgun avokado meyvesinin soğuk pres uygulanmasıyla çıkarılan yağdır. Yüksek oranda E vitamini içerir. Sanayide yemeklik olarak kullanıldığı gibi, cilt, saç, güneş kremlerinde ve şampuanlarında da kullanılıyor.

Avokado Yağının Faydaları Neler?

E vitamini yaşlanma karşıtı özelliği sayesinde son yıllarda en popüler vitamin olarak öne çıkıyor. Avokadonun bu vitamini yüksek oranda içermesiyle avokado yağı da yaşlanma karşıtı olarak kullanılmaya başlandı. Cildi gençleştirme, yaşlanma karşıtı yararıyla birlikte;

- Şişkinliğe, gaz problemine, mide ekşimesine, hazımsızlığa,

- Saçların daha sağlıklı, gür ve parlak olmasına,

- Güneş yanığı, böcek ısırığı, kepek, egzama, sedef hastalığına,

- Kötü kolesterolün ve kalp çarpıntısının önlenmesine,

- Yaraların hızla iyileşmesine ve izlerinin kaybolmasına yardımcı olmaktadır.