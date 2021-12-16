Uzun süredir dev kulüplerin transfer listesinde olan ve kısa süre önce Bursaspor'la sözleşmesini fesh eden genç sağ bek İsmail Çokçalış'ın transfer durumuyla alakalı temsilcisi Av. Semih Albayrak Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu.

İsmail'in temsilciliğini menajer Efkan Erciyas'la birlikte yaptıklarını belirten Semih Albayrak sezon başında Galatasaray 'ın 500 bin Euro'luk teklif yaptığını söyledi.

Albayrak "Sezon başında sakat olmasına rağmen Fatih hoca İsmail Çokçalış'ın transfer edilmesini istedi. Hatta Bursaspor'a 500 bin Euro bonservis teklif edildi ancak Bursaspor masaya dahi oturmadı. O dönem İsmail'in ameliyatını da Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Benfica ve 3 İstanbul kulübü istiyor

"İsmail Çokçalış için bu transfer döneminde resmi bir teklif almadıklarını ifade eden Semih Albayrak "Benfica ve 3 İstanbul kulübü yakından ilgileniyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin ilgisi var. Beşiktaş daha istekli duruyor" şeklinde görüş bildirdi.

Bursaspor ayrılığı!

İsmail Çokçalış'ın yetiştiği kulübe para kazandırmak istediğini de belirten Av. Albayrak "Sulh için kulüple görüşmek istedik ancak yanaşmadılar. İsmail kulübüne para kazandırarak ayrılmak istiyordu ancak Bursaspor yönetimi farklı yollar izlemeye çalıştı. Sonrasında ipler koptu" dedi.

Yakup Çınar - Fanatik Özel