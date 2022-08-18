Austria Wien - Fenerbahçe maçı iddaa oranları

Geçen sezonu Avsuturya Bundesliga'da 3. sırada bitiren Austria Wien, yeni sezonun ilk 3 maçında galibiyet alamamıştı ancak geçtiğimiz hafta sonu Tirol'u 2-1 yenip ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. As kaleci Patrick Pentz, Fransa Ligue 1 yolcusu oldu. Orta alanın değerli isimlerinden Alexander Grünwald futbolu bıraktı. Tecrübeli kaptan Markus Suttner de gitti. Suttner yerine sol beke Matan Baltaxa takviyesi yapıldı. Kaleye Bayern çıkışlı Christian Früchtl geldi. Hücuma Haris Tabakovic ve Marko Raguz eklendi. Tabakovic yanında Muharem Huskovic, Aleksandar Jukic, Manfred Fischer ve Andreas Gruber hücumda dikkat edilmesi gereken isimler... Hafif sakatlıkları bulunan Baltaxa, Raguz ve Gruber maç saati netleşecek.

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Dinamo Kiev'e takılıp Şampiyonlar Ligi rüyasına veda eden Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Slovacko'yu rahat geçti. Sarı-lacivertli ekip Süper Lig 'de de sezona 3-3'lük sürpriz Ümraniyespor beraberliği ile başlamıştı; Kasımpaşa karşısında 6-0 kazanıp morallendi. Joshua King, Enner Valencia ve Arda Güler alkış aldı. Sakatlıklarını tamamen atlatan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile yeni transfer Ezgjan Alioski deplasman kafilesinde yer aldı. Maçın gidişatına göre süre bulabilirler... Bruma sakat, Emre Mor cezalı. TD Jorge Jesus beklerde Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel ile devam edecektir. "Willian Arao & Miha Zajc" orta saha ikilisi de kolay kolay değişmez. Lincoln Henrique'nin, Diego Rossi'ye kıyasla formaya yakın olduğunu söyleyebiliriz. Eldivenler elbette Altay Bayındır'a emanet.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Austria Wien'in Avrupa kupalarında oynadığı son 11 maçın 10'unda "karşılıklı gol" izledik.

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi özelinde deplasmanda oynadığı son 5 maçın sadece 1'ini kaybetti. (2G 2B)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %60'lık kesim 6-0'ın moraliyle temsilcimiz Fenerbahçe'nin Avusturya'dan galibiyetle döneceğini düşünüyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TERCİHİ

Avusturya ekibi, çok genç bir kadroya sahip. Kadrolarındaki oyuncu grubunun %80’inden fazlası son 1 yılda takıma katılmış isimler. Dolayısıyla yeni bir yapı olarak da değerlendirebiliriz. Fenerbahçe henüz santrfor transferini tamamlayamasa da skorer kimlikte bir ekip olduğunu gösterdi. Temsilcimiz kağıt üstünde daha güçlü bir kadroya sahip olsa da, Viyana ekibinin de skora katkı verme olasılığını yüksek görüyorum. Karşılıklı goller, aklıma yatan ilk tercih.