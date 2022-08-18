Sarı-Lacivertliler, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndan başladı. Ancak Fenerbahçe , Dinamo Kiev eşleşmesini kaybederek Avrupa Ligi’ne geçiş yaptı. 3. ön eleme turunda Çek ekibi Slovacko’yu geçen temsilcimizin Avrupa Ligi’nde gruplara kalma yolunda artık önünde tek bir engel kaldı: Austria Wien... Avusturya temsilcisi için sezon iyi başlamadı. Ligde ilk 3 maçta 1 puan alabilen Mor- Beyazlılar, geçen hafta Tirol’u 10 kişi kalmasına rağmen yenerek ilk galibiyetine ulaştı. Austria Wien’in en büyük sıkıntısı ise tam 7 oyuncunun sakalığının bulunması.

Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Generali Arena'da bu akşam saat 22.00'de başlayacak mücadele D-SMART'tan canlı ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Austria Wien - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Muehl, Galvao, Martins, Fischer, Wustinger, Holland, Huskovic, Fitz, Tabakovic

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Arda (Zajc), Ferdi, King, Valencia

Büyük rotasyon yok

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında aldığı 6-0’lık farklı galibiyetle moral buldu. 3 puanın yanı sıra Valencia, King, Arda Güler gibi oyuncuların muhteşem futbolu da maça damgasını vurdu. Jorge Jesus’un, Slovacko rövanşının aksine bu kez kadroda büyük bir revizyon yapması bekleniyor. Sarı- Lacivertliler, bugün deplasmanda karşılaşacağı Austria Wien’i mağlup ederek gruplara kalma yolunda önemli bir adım atmanın peşinde.

Bruma'nın yerine Novak eklendi

Fenerbahçe, dün sabah Samandıra’da yaptığı son antrenmanın ardından Viyana’ya gitti. Sarı-Lacivertliler’de sakatlığı bulunan Bruma, UEFA listesinden çıkartıldı. Yerine Filip Novak eklendi. Bruma’nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Emre Mor, listeye eklenmeyen diğer futbolcular ile birlikte İstanbul’da bırakıldı. Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile yeni transfer Alioski ise kafilede yer aldı.

Kafiledeki oyuncular

Kaleciler: Altay, İrfan, Ertuğrul

Savunma: Samuel, Gustavo, Lemos, Szalai, Luan, Novak, Ferdi, Alioski

Orta saha: Arao, Zajc, Crespo, İsmail, Lincoln, Mert Hakan, İrfan Can, Arda

Hücum: Rossi, King, Valencia, Serdar.