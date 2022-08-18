Austria Wien - Fenerbahçe maçı (CANLI)

Sarı-Lacivertliler, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndan başladı. Ancak Fenerbahçe , Dinamo Kiev eşleşmesini kaybederek Avrupa Ligi’ne geçiş yaptı. 3. ön eleme turunda Çek ekibi Slovacko’yu geçen temsilcimizin Avrupa Ligi’nde gruplara kalma yolunda artık önünde tek bir engel kaldı: Austria Wien... Avusturya temsilcisi için sezon iyi başlamadı. Ligde ilk 3 maçta 1 puan alabilen Mor- Beyazlılar, geçen hafta Tirol’u 10 kişi kalmasına rağmen yenerek ilk galibiyetine ulaştı. Austria Wien’in en büyük sıkıntısı ise tam 7 oyuncunun sakalığının bulunması.

Maçtan dakikalar

4'| Austria Wien'de Martins'in kullandığı uzun tacın ardından ceza alanında topla buluşan Manfred Fischer şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

Fenerbahçe öne geçti

GOL | Fenerbahçe 8. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Diego Rossi'nin ara pasıyla topla buluşan Joshua King, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

13'| Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Diego Rossi, ortasını yaptı. Kaleci Früchtl topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

21'| Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Früchtl üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

26'| Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Ön direkte İsmail Yüksek kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

33'| Sol kanatta topla buluşan Diego Rossi iki oyuncu arasından çıkıp Alioski'ye pasını aktarmak istedi. Savunma son anda araya girdi.

36'| Austria Wien etkili geldi. Ceza alanına gönderilen ortada Tabakovic kafa vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

43'| İsmail Yüksek önde basarak topu kazandı ve sağ çaprazdaki Serdar Dursun'a pasını aktardı. Serdar'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

Yabancı madde atıldı

43'| Austria Wien tribünlerinden atılan bir yabancı madde Altay Bayındır'a isabet etti oyun bir süreliğine durdu. Kısa süreli bir sakatlık geçiren Altay Bayındır ayağa kalktı ve oyuna devam edebiliyor.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

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Austria Wien - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Generali Arena'da bu akşam saat 22.00'de başlayan mücadele D-SMART'tan canlı ekranlara geliyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 11'ler

Austria Wien: Früchtl, Galvao, Martins, Koumetio, Mühl, Huskovic, Wustinger, Ranftl, Fischer, Fitz, Braunöder

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, İsmail, Alioski, Rossi, Joshua King, Serdar Dursun

Bruma'nın yerine Novak eklendi

Fenerbahçe, dün sabah Samandıra’da yaptığı son antrenmanın ardından Viyana’ya gitti. Sarı-Lacivertliler’de sakatlığı bulunan Bruma, UEFA listesinden çıkartıldı. Yerine Filip Novak eklendi. Bruma’nın yanı sıra sarı kart cezalısı olan Emre Mor, listeye eklenmeyen diğer futbolcular ile birlikte İstanbul’da bırakıldı. Sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile yeni transfer Alioski ise kafilede yer aldı.

Kafiledeki oyuncular

Kaleciler: Altay, İrfan, Ertuğrul

Savunma: Samuel, Gustavo, Lemos, Szalai, Luan, Novak, Ferdi, Alioski

Orta saha: Arao, Zajc, Crespo, İsmail, Lincoln, Mert Hakan, İrfan Can, Arda

Hücum: Rossi, King, Valencia, Serdar.