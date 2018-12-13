AURORA akademi takımının başına Rider’ı getirdi

AURORA Academy’nin yein koçu Rider daha önce Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe, Aftershock Esports ekiplerinde yer almıştı.

AURORA, Rider transferini şöyle paylaştı: “Akademi takımımızın direktörlüğüne Rider getirilmiştir! Daha önce Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe takımlarında analistlik yapan @riderlol0, bu sezon bizimle beraber olacak.” (Playerbros)