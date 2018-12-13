AURORA akademi takımının başına Rider’ı getirdi
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yer alacak olan Doğuş Üniversitesi AURORA, resmi sosyal medya hesapları üzerinden akademi takımının koçunu açıkladı. Ekibin akademi kadrosu yeni sezonda Yusuf Kaan “Rider” Hacıbaltalı önderliğinde ilerleyecek.
AURORA Academy’nin yein koçu Rider daha önce Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe, Aftershock Esports ekiplerinde yer almıştı.
AURORA, Rider transferini şöyle paylaştı: “Akademi takımımızın direktörlüğüne Rider getirilmiştir! Daha önce Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe takımlarında analistlik yapan @riderlol0, bu sezon bizimle beraber olacak.” (Playerbros)