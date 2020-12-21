Adana Demirspor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Aurelien Chedjou, sarı kırmızılıların şampiyonluk şansı ile ilgili konuştu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kamerunlu oyuncu, "İlginç bir maçtı. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesine karşı turu geçtik. Başakşehir'de birlikte çalıştığımız, önemli bir teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir takım, kolay olmadı. Son topa kadar savaştık. Mutlu biçimde Adana'ya döndük. Bizim temel hedefimiz Süper Lig'e çıkmak, kupada da maç maç bakacağız. Hep bir sonraki maça bakıp, turları geçmeye çalışacağız. Biz iyi bir ekibiz, bunun ne kadar doğru bir tespit olduğunu ispatlamak için şampiyon olmalıyız. Yeni teknik direktörümüzle iyi futbol oynuyoruz. Yeni antrenörümüz iyi oynatmak istiyor, iyi oyunu seviyor ve oyunculara sorumluluk veriyor" dedi.

KİMSEYE TEN RENGİ İLE HİTAP EDEMEZSİNİZ. HEPİMİZ AYNIYIZ

PSG-Başakşehir maçında dördüncü hakemen ırkçı yaklaşımına tepki gösteren Chedjou, "Bu yüzyılda böyle olaylar olmamalı. Siyah, beyaz, Müslüman, Hıristiyan ne olduğumuz, neye mensup olduğumuzun bir önemi yok. Hepimiz aynıyız ve insanız. PSF-Basaksehir maçının dördüncü hakemi Webo'ya öyle davranmamalıydı. Demba Ba, Başakşehir teknik ekibi ve PSGli futbolcular yapmaları gerekeri yaptılar. Sahadan çekilmek en doğrusuydu. Bu tür ırkçı yaklaşımlar karşısında yapılması gereken budur. Bu hakem o sözü kullanmamalıydı. Bunun gerekçesi olamaz. Kendi ülkesinde bu sözün kullanılmasında ırkçı bir yaklaşım görülmemesi de bir gerekçe olamaz. Hiç kimseye ten renginden dolayı, tengi rengini söyleyerek hitap edemezsiniz. Bu tam anlamayıla ırkçı bir yaklaşımdır. Demba ve PSG'li tüm oyuncular çok doğru davrandı. Bu bir saldırıdır ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Futbol ya da yaşamın diğer alanlarında. Türkiye'de bu konuda gösterilen tepki memnun edici" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN BİR NUMARALI ADAYI

Tecrübeli oyuncu eski takımı Galatasaray ve Başakşehir için "Bence Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Şu anda en başarılı teknik direktörün yönetimdeler. Bence Mart ayına doğru Galatasaray'ın en iyi versiyonunu izleyeceğiz. Sezon başında kaybettikleri tüm puanları telafi edeceklerine inanıyorum. Fatih Terim engin bir tecrübeye sahip ve takımı nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Fernande Muslera dönecek. Çok önemli bir faktör. Oyun sistemi iyice yerleşecek. Falcao tam olarak iyileşecek. Avrupa Kupaları'nda olmamalarından dolayı tam olarak lige konsantre olacaklar. Eğer Galatasaray potansiyelini ortaya koyarsa şampiyonluğu bir numaralı adayıdır. Babel, Donk gibi oyuncuların daha çok devreye girmesi takımı çok daha güçlü kılacaktır. Ben Başakşehir'in de ligde topanlanacağına, kayıplarını telafi edeceğine inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nden sonra tamamen lige kanalize olacaklar. Bence Başakşehir Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda zorlayacak" dedi.