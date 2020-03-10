Augsburg'un yeni teknik direktör Herrlich oldu
Bundesliga ekiplerinden Augsburg dün Martin Schmidt ile yollarını ayrılmıştı. Augsburg'un yeni teknik direktörü Heiko Herrlich oldu. Herrlich ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.
Bundesliga ekiplerinden Augsburg dün teknik direktör Martin Schmidt ile yollarını ayrılmıştı. Augsburg'un bugün yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Heiko Herrlich ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Augsburg son 9 haftada sadece 4 puan alabilmişti
Heiko Herrlich daha önce Almanya'da Bochum, Unterhaching, Regensburg ve Leverkusen takımlarını çalıştırmıştı. Augsburg son 9 hafta sadece 4 puan alırken 25.hafta sonunda 27 puanla 14.sırada yer alıyor.