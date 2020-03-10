Bundesliga ekiplerinden Augsburg dün teknik direktör Martin Schmidt ile yollarını ayrılmıştı. Augsburg'un bugün yeni teknik direktörünü açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Heiko Herrlich ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Augsburg son 9 haftada sadece 4 puan alabilmişti

Heiko Herrlich daha önce Almanya'da Bochum, Unterhaching, Regensburg ve Leverkusen takımlarını çalıştırmıştı. Augsburg son 9 hafta sadece 4 puan alırken 25.hafta sonunda 27 puanla 14.sırada yer alıyor.