Geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan transfer edilen ve performansından memnun kalınmayan Mergim Berisha, tekrardan ülkesi Almanya'ya transfer oldu. 24 yaşındaki golcü oyuncu Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralık olarak transfer olduktan sonra sergilediği performansıyla Augsburg'un bonservisini almasını sağlıyor. İşte detaylar...





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Bonservisi alınacak

İddialara göre, Fenerbahçe 'ye 5 milyon Euro'ya transfer edilen Berisha'nın kiralık sözleşmesindeki 4 milyon Euro'luk opsiyon maddesini Augsburg, sezon sonunda kullanacak.

Berisha'nın istatistikleri

Augsburg da 3 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Berisha, geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında ise 4 gol atmayı başarmıştı.





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Berisha 2021 yazında 5 milyon euro karşılığında Salzburg'dan Fenerbahçe'ye transfer olurken 24 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 33 resmi maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı. (Ajansspor)