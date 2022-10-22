Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg sahasında Leipzig'i konuk etti. Sezona çok istediği gibi başlayamayan iki takımın mücadelesinde maça iyi bir giriş yapan ev sahibi ekip oldu. Sezon başında Fenerbahçe 'den, Augsburg'a kiralanan Mergim Berisha 34. dakikada penaltı atışını gole çevirdi ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Önce attı, sonra attırdı

Kırmızı-Beyazlılar ikinci devreye de hızlı başladı. 51'de ilk golün sahibi Berisha bu kez asisti yaptı, Ermedin Demirovic fileleri sarstı: 2-0. 64'te ise yine Berisha gol pasını verdi bu kez Ruben Vargas kaleci Janis Blaswich'i avladı ve farkı 3'e çıkarttı. Berisha böylece 6. Bundesliga maçında 2 gol, 4 asiste ulaştı.

Augsburg için her şey çok güzel giderken, son 18 dakikada işler değişti! 72'de Andre Silve attı, 89'da Christopher Nkunku sahneye çıktı ve uzatma anlarında da Hugo Novoa Ramos ağları sarstı, maçın skorunu belirledi: 3-3.

Takibe devam

Berisha'nın 3 gole katkı verip yıldızlaştığı, Leipzig'in de müthiş bir geri dönüşe imza attığı karşılaşmadan kazanan çıkmadı. Bu sonuçla Leipzig 16, Ausgsburg da 14 puana yükseldi.



