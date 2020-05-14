Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Bundesliga, hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak. 26. hafta mücadelesinde Augsburg, Wolfsburg'u konuk edecek. Son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına inen Augsburg, kazanıp nefes almak istiyor. Son altı Bundesliga maçında mağlup olmayan Wolfsburg ise kazanıp Avrupa Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor.

İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Mayıs Cumartesi günü Augsburg Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

25 haftası geriden kalan Bundesliga'da Augsburg, 7 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyetle 27 puanla 14. sırada bulunuyor.

Wolfsburg ise 9 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 36 puanla 7. sırada yer alıyor.