Augsburg - Wolfsburg maç sonucu: 1-2

Corona virüs salgını futbolu da etkisi altına alarak birçok ligin ertelenmesine bazı liglerin de sezonun tamamlamalarına neden oldu. Ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga'da geri dönüş gerçekleşti ve maçlar kaldığı haftadan devam etti.

Ligin 26. haftasında Augsburg, WWK Arena'da Wolfsburg'u konuk etti. Maçın ilk yarısının son dakikalarına doğru, dakika 43'te konuk ekip, Paulo Otavio'nun asistiyle Renato Steffen'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarının başlarında ev sahibi Augsburg, 54. dakikada Tin Jedvaj'la eşitliği yakaladı: 1-1.

Maçın bitmesine az bir süre kala, dakika 90'da Wolfsburg, Daniel Ginczek'in attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı: 1-2.

Bu sonuçla Augsburg 26 14. sırada kalırken, Wolfsburg 39 puanla 6. sıraya yükseldi.