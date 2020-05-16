Augsburg - Wolfsburg (CANLI İZLE)
Bundesliga'nın 26. haftasında son 3 maçtır puan alamayan Augsburg, 6 maçtır kaybetmeyen Wolfsburg'u konuk ediyor. Ev sahibi, 3 puana ulaşıp kötü serisini sonlandırmanın peşinde olacak. Konuk ekip ise evine galibiyetle dönüp Avrupa Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor. Augsburg - Wolfsburg maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Bundesliga, hafta sonu oynanacak maçlarla başladı. 26. hafta mücadelesinde Augsburg, Wolfsburg'u konuk ediyor. Son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına inen Augsburg, kazanıp nefes almak istiyor. Son altı Bundesliga maçında mağlup olmayan Wolfsburg ise kazanıp Avrupa Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor.
İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.
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Augsburg - Wolfsburg hangi kanalda?
Augsburg Arena'da oynanan mücadele TSİ 16.30'da başladı. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
25 haftası geriden kalan Bundesliga'da Augsburg, 7 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyetle 27 puanla 14. sırada bulunuyor.
Wolfsburg ise 9 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 36 puanla 7. sırada yer alıyor.