Augsburg - Wolfsburg (CANLI İZLE)

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen Bundesliga, hafta sonu oynanacak maçlarla başladı. 26. hafta mücadelesinde Augsburg, Wolfsburg'u konuk ediyor. Son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşme hattına inen Augsburg, kazanıp nefes almak istiyor. Son altı Bundesliga maçında mağlup olmayan Wolfsburg ise kazanıp Avrupa Ligi iddiasını güçlendirmek istiyor.

İki takım arasında oynanan ilk maç 0-0'lık eşitlikle sona ermişti.

Augsburg - Wolfsburg hangi kanalda?

Augsburg Arena'da oynanan mücadele TSİ 16.30'da başladı. Türkiye'de yayıncısı bulunmayan mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

25 haftası geriden kalan Bundesliga'da Augsburg, 7 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyetle 27 puanla 14. sırada bulunuyor.

Wolfsburg ise 9 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyetle 36 puanla 7. sırada yer alıyor.