Bundesliga'nın 28. haftasında 18 puanla 18. sırada yer alan ve ligin dibine demir atan Paderborn, 30 puanla 12. sırada bulunan Augsburg'a konuk olacak. 8 maçtır galibiyete hasret olan kümede kalma umutlarını zora sokan Paderborn, sahadan galibiyetle ayrılıp moral bulmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Schalke 04'ü deplasmanda 3-0'la geçen ve sürpriz bir galibiyet alan Augsburg ise evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Augsburg - Paderborn maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Augsburg Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport ekranlarından yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Augsburg - Paderborn muhtemel 11'ler:

Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Baier, Sarenren Bazee, Löwen, Richter, Niederlechner

Paderborn: Zingerle, Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins, Vasiliadis, Gjasula, Sabiri, Pröger, Srbeny, Antwi-Adjej

Augsburg'da Andre Hahn dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Finnbogason, Giefer, Iago, Schieber ve Vargas'ın durumları netlik kazanmadı.

Paderborn'da ise Luca Jannis Kilian karşılaşmada forma giyemeyecek.