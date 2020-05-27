Augsburg - Paderborn maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bundesliga'nın 28. haftasında ligin dibine demir atan Paderborn, Augsburg'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta Schalke 04'ü deplasmanda deviren ve moral depolayan Augsburg, sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. 8 maçtır kazanamayan Paderborn'un ise puan almaktan başka çaresi yok. Peki, Augsburg - Paderborn maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Bundesliga'nın 28. haftasında 18 puanla 18. sırada yer alan ve ligin dibine demir atan Paderborn, 30 puanla 12. sırada bulunan Augsburg'a konuk olacak. 8 maçtır galibiyete hasret olan kümede kalma umutlarını zora sokan Paderborn, sahadan galibiyetle ayrılıp moral bulmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Schalke 04'ü deplasmanda 3-0'la geçen ve sürpriz bir galibiyet alan Augsburg ise evinde kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.
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Augsburg - Paderborn maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Augsburg Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. S Sport ekranlarından yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.
Augsburg - Paderborn muhtemel 11'ler:
Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Baier, Sarenren Bazee, Löwen, Richter, Niederlechner
Paderborn: Zingerle, Jans, Strohdiek, Schonlau, Collins, Vasiliadis, Gjasula, Sabiri, Pröger, Srbeny, Antwi-Adjej
Augsburg'da Andre Hahn dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Finnbogason, Giefer, Iago, Schieber ve Vargas'ın durumları netlik kazanmadı.
Paderborn'da ise Luca Jannis Kilian karşılaşmada forma giyemeyecek.