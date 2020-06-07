Augsburg - Köln (CANLI İZLE)
Bundesliga'nın 30. haftası alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça sahne oluyor. 31 puanla 14. sırada yer alan Augsburg, 34 puanla 12. basamakta bulunan Köln'ü konuk ediyor. İki takımda da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Augsburg - Köln maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Bundesliga'nın 30. haftasında 31 puanlı Augsburg, 34 puanlı Köln'ü konuk ediyor. Ev sahibi Augsburg, evinde 3 puana uzanıp puan sıralamasında rakibini yakalamak istiyor. 5 maçtır galibiyete hasret olan Köln ise kötü gidişata dur demenin peşinde.
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Augsburg - Köln maçı hangi kanalda?
WWK Arena'da oynanan mücadele TSİ 19.00'da başladı. Benjamin Cortus'un düdük çaldığı 90 dakika S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.
Augsburg - Köln ilk 11'ler:
Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Gruezo, Vargas, Sarenren-Bazee, Richter, Niederlechner
Köln: Horn, Ehizibue, Leistner, Czichosi Schmitz, Skhiri, Hector, Kainz, Jakobs, Uth, Cordoba