Augsburg - Köln (CANLI İZLE)

Bundesliga'nın 30. haftasında 31 puanlı Augsburg, 34 puanlı Köln'ü konuk ediyor. Ev sahibi Augsburg, evinde 3 puana uzanıp puan sıralamasında rakibini yakalamak istiyor. 5 maçtır galibiyete hasret olan Köln ise kötü gidişata dur demenin peşinde.

Augsburg - Köln maçı hangi kanalda?

WWK Arena'da oynanan mücadele TSİ 19.00'da başladı. Benjamin Cortus'un düdük çaldığı 90 dakika S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.

Augsburg - Köln ilk 11'ler:

Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Gruezo, Vargas, Sarenren-Bazee, Richter, Niederlechner

Köln: Horn, Ehizibue, Leistner, Czichosi Schmitz, Skhiri, Hector, Kainz, Jakobs, Uth, Cordoba