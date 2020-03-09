Almanya Bundesliga'da 27 puanla 14.sırada yer alan Augsburg takımında deneyimli teknik direktör Martin Schmidt ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama ile ayrılık resmileşmiş oldu. Augsburg son 9 haftada sadece dört puan toplayabildi. Augsburg bu haftada Bayern Münih deplasmanında 2-0 kaybetmişti.