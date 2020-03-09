Augsburg ile Schmidt'in yolları ayrıldı
Almanya Bundesliga'da 27 puanla 14.sırada yer alan Augsburg takımında teknik direktör Martin Schmidt ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama ile ayrılık resmileşmiş oldu. Augsburg son 9 haftada sadece dört puan toplayabildi.
Almanya Bundesliga'da 27 puanla 14.sırada yer alan Augsburg takımında deneyimli teknik direktör Martin Schmidt ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama ile ayrılık resmileşmiş oldu. Augsburg son 9 haftada sadece dört puan toplayabildi. Augsburg bu haftada Bayern Münih deplasmanında 2-0 kaybetmişti.