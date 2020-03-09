Augsburg ile Schmidt'in yolları ayrıldı

Almanya Bundesliga'da 27 puanla 14.sırada yer alan Augsburg takımında teknik direktör Martin Schmidt ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama ile ayrılık resmileşmiş oldu. Augsburg son 9 haftada sadece dört puan toplayabildi.

09 Mart 2020, Pazartesi 18:01 Son Güncelleme:
- A +
Augsburg ile Schmidt'in yolları ayrıldı

Almanya Bundesliga'da 27 puanla 14.sırada yer alan Augsburg takımında deneyimli teknik direktör Martin Schmidt ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama ile ayrılık resmileşmiş oldu. Augsburg son 9 haftada sadece dört puan toplayabildi. Augsburg bu haftada Bayern Münih deplasmanında 2-0 kaybetmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...