Motorsporlarının zirvesi Formula 1'e iki yeni marka giriş yapıyor. Uzun bir süredir Volkswagen Grubu'nun Formula 1'e adım atacağı konuşulurken, şirkette yapılan üst düzey toplantının ardından bu iddialar resmiyete döküldü.

NTV Spor'un haberine göre yapılan açıklamada Volkswagen Grubu'nun Audi ve Porsche ile beraber 2026 yılından itibaren Formula 1'e girmek için resmi çalışmalara başlandığı söylendi. Kesinleşen detayların daha sonra açıklanacağı belirtilirken, 2026 yılından itibaren araçlarda yapılması beklenen değişikliklerin resmiyete dökülmesinin beklendiğinin altı çizildi.

Volkswagen Grubu'nun Formula 1'e girmek için ön koşulunun daha sürdürülebilir motor ünitesi olduğu biliniyor. Daha ucuz maliyetleri olan motorlar hedeflenirken; daha fazla elektrik gücü, daha az yakıt tüketimi ve daha az komplike bir yapı sağlanacak olmasıyla beraber Volkswagen resmen spora giriş yapacak.

Porsche ve Audi markaları ile beraber Formula 1'e giriş yapacak olan motor üreticisi grup, Red Bull ile anlaşma noktasına vardı. Buna göre 2026'dan itibaren Red Bull Porsche takımını gridde görebiliriz. Audi tarafında ise bir takımla partnerlik kurmaktansa satın alma yoluna gidilebileceği ve McLaren, Aston Martin ile Alfa Romeo Formula 1 takımları ile bu yönde görüşmeler yapıldığı iddia edildi.