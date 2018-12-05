Aubameyang’a muz fırlatan taraftarın kimliği belli oldu

Arsenal’in sahasında Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği mücadelede ev sahibi ekibin siyahi golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang’a muz fırlatan Tottenham taraftarının kimliği belli oldu.

57 yaşındaki kamyonet sürücüsü Averof Panteli, polise verdiği ifadesinde, “Çocuklarım üzerine yemin ederim ki ben ırkçı biri değilim. Aubameyang, attıkları golün ardından sevincini bizim tarafa doğru yaptı. Buna çok sinirlendim. O an yerde olan muz kabuğunu ona doğru fırlattım. Niyetim ırkçılık yapmak değildi” diye konuştu.

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