İngiltere Premier Ligi’nde önceki gün oynanan ve nefesleri kesen Londra derbisinde Arsenal, sahasında 2-1 yenik duruma düştüğü mücadelede Tottenham’ı 4-2 mağlup etmişti. Ev sahibinin zaferi geçtiğimiz haftaya damgasını vururken, mücadelede kötü bir olay da yaşandı.

Tottenhamlılar’ın bulunduğu tribünden Arsenal’in siyahi forveti Pierre Emerick- Aubameyang’a muz atıldı. Gabonlu yıldız, 2 gol ve 1 asistle galibiyetin mimarı olurken, bu hareketi yapan kendini bilmez kişi, polisin yaptığı kısa bir araştırmanın ardından yakalandı.

Hapse de girebilir

Yakında mahkemeye çıkacak olan ve ismi henüz açıklanmayan kişiye, ömür boyu statlardan men cezası verildiği, hapis cezası da alabileceği öğrenildi. 10 golle ligde kral olan tecrübeli oyuncu ise muzun atıldığı fotoğrafı paylaşıp, “Bu adam bunu niçin yapıyor?” diye yazarak tepkisini gösterdi.