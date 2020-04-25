Aubameyang yarışına Chelsea de katıldı

Yaz aylarında bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Chelsea, Arsenal forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang'ın durumunu yakından takip ederken bir transfer teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

25 Nisan 2020, Cumartesi 15:07 Son Güncelleme:
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Aubameyang yarışına Chelsea de katıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yaz aylarında önemli bir golcü takviyesi yapmak isterken gündeme gelen son isim oldukça dikkat çekici oldu. 

ESPN'e göre Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang'ın ezeli rakipleri Arsenal'daki durumunu yakından takip ediyor ve yaz aylarında bir transfer hamlesi yapmayı planlıyor. 

Hedefleri arasında Lyon'dan Moussa Dembele ve Leipzig'den Timo Werner de bulunan Chelsea'nin, Arsenal ile olan kontrat görüşmeleri durma noktasına gelen Aubameyang için de bir fırsat yakalayabileceği belirtiliyor. 

Aubameyang'ın sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor ve Arsenal, Aaron Ramsey'de olduğu gibi oyuncusunu bonservis bedeli alamadan elden kaçırmayı istemiyor. 

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