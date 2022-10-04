Sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Chelsea'ye transfer olan Gabonlu yıldız, Pierre Emerick Aubameyang Milan'da forma giydiği dönemde yaşadığı bir anısını anlattı.

2007 yılında Milan'a transfer olan yıldız oyuncu, o dönem İtalyan ekibinin kadrosunda yer alan Brezilyalı efsane Ronaldo ile de çalışma fırsatı bulmuştu.

İlgili Haberler Erling Haaland herkesi büyüledi!





"TAKIM ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Gabonlu oyuncu o dönemin Milan'ını Portekiz basınına anlatırken, "Doğrusunu söylemek gerekirse, o zamanlar takım gerçekten çok güçlüydü. Ronaldo, Maldini ve Nesta... Çok gençtim ve kiralık gitmeyi kabul etmiştim. Yeni şeyler öğrenmek içim sürekli Ronaldo'yu izliyordum" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ ŞİŞMANDI"

33 yaşındaki yıldız oyuncu o dönemler en iyi zamanını geride bırakmış olan Ronaldo'nun kilolarına da vurgu yaptı. Aubameyang; "Ronaldo o zamanlar biraz şişmandı, ancak hala en iyisiydi.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti onunla bir görüşme yapmıştı. Ronaldo ona 'Ne yapmamı istiyorsun? Koşayım mı, gol mü atayım?' demişti. Ancelotti'nin 'Gol at' cevabından sonra Ronaldo bir sonraki kaçta iki gol attı.





Daha çok genç bir oyuncuyken dünyanın en iyileriyle antrenman yapma şansı bulmuştum" dedi.

Aubameyang'ın formasını giydiği Chelsea, Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında sahasında Milan ile karşılaşacak. İlk maçında Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup olan İngiliz ekibi, ikinci maçında sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kalmıştı.