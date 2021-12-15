Disiplinsiz davranışları nedeniyle Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılan Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang'ın, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Sport'ta yer alan habere göre Avrupa devleri Barcelona ve Juventus, Aubameyang'ın Arsenal'deki druumunu yakındanj takip ediyor ve ara transfer döneminde Gabonlu golcü için girişimlerde bulunabilirler.

Arsenal ise sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan futbolcuyu ara transfer döneminde takımdan göndermeye olumlu yaklaşabilir.

2018 yılından bu yana Arsenal'de oynayan yıldız futbolcu, bu sezon 15 maça çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans gösterdi.







