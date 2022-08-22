Premier Lig devi Chelsea'nin hedefinde yer alan Barcelona'nın golcü futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang için flaş gelişmeler yaşandı.

Relevo'da yer alan habere göre Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferinde büyük bir aşama kaydetti. Kulüpler arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde devam ettiği belirtilirken, 22+5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmanın sağlanabileceği aktarıldı.

Transferin kısa sürer içerisinde tamamlanabileceğine yönelik iyimserliğin olduğu da haberin detayları arasında yer alıyor.

Kounde detayı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre ise Barcelona'nın yeni transferi Jules Kounde'nin lisansını çıkartabilmek için kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayırması gerekiyor. Eğer Aubameyang'ın Chelsea'ye transferi gerçekleşirse Katalan ekibi, Kounde'nin lisansını çıkartacak.

Aubameyang'a açık kapı

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, geçtiğimiz günlerde Dortmund döneminde birlikte çalıştığı golcü futbolcu ile yakın bağları olduğunu belirterek, "Dortmund'dayken Aubameyang ile çalışmaktan çok keyif aldım. Bazı oyuncular ayrılsanız bile sizin oyuncularınız olarak kalıyor çünkü çok yakın oluyorsunuz. Ve Auba o oyunculardan biri. Her zaman bu yakın bağ vardı." sözlerini dile getirmişti.

Dortmund dönemi

2015-17 arasında Dortmund'da görev yapan Tuchel, o dönemde Aubameyang ile çalışma fırsatı bulmuş ve yıldız futbolcu kadronun vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.

Barcelona'ya transferi

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Barcelona'ya transfer olan Aubameyang'ın 2015 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Katalan ekibi ile 23 maçta 13 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.



