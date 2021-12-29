AÜ Flag Futbol Takımı, sahaya indi

AÜ'deki fakültelerde eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı, antrenmanlardaki performanslarıyla göz dolduruyor. Amerikan futbolundaki mücadele kuralları yumuşatılarak ortaya çıkarılan 'Bayrak Futbol Takımı'nın 17 sporcusu, haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek lig mücadelesine hazırlanıyor. Anadolu Ligi ve Üniversiteler Ligi olmak üzere iki ligi bulunan kadın bayrak futbol takımları, mücadelelerini turnuva usulü yapıyor.

AÜ'DE 2017'DE KURULDU

Takım kaptanı AÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Mavi Yıldırım, pandemi sonrası ilk antrenman için takım üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Takımın 2017 yılında kurulduğunu anlatan Mavi Yıldırım, “Pandemi kısıtlamalarıyla birlikte biz de antrenmanlarımızı askıya aldık. 1.5 yıla yakın bireysel antrenman yaptık. Bu sürede takım üyelerinden mezun olanlar oldu. Şimdi onların yerine gelenleri de takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Önümüzde iki lig ve farklı maçlar var. Kondisyonumuzu yükseltip, üniversitemize kupa kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Flag futbolunun, Amerikan futbolunun kadınlara göre uyarlanmış hali olduğunu söyleyen Yıldırım, “Biz Anadolu Ligi'nde mücadele ediyoruz. Bu yıl üniversiteler ligi de açılıyor. Aslında maçlarımız lig usulü değil. Turnuva usulü. Takımımızda 20 sporcu var. Maçlara 7 kişilik takım halinde çıkıyoruz. Mart ayında lig başlayacak, o güne kadar antrenmanlarımızı yaparak maçlara hazırlanacağız" diye konuştu.

AMERİKAN FUTBOLUNDAN FARKI

Oyunun kurallarını anlatan defans kaptanı Fen Fakültesi öğrencisi Sevgi Uğurluçam, "Amerikan futbolunda oyuncunun dizleri yere değince veya rakip oyuncular tarafından yere düşürülünce maç durur ve top karşı takıma geçer. Bizde ise sert mücadele olmaması için belimizin sağ ve sol tarafına iki uzun kuşak bağlanıyor. Rakip oyuncu bu kuşağı tutar ve çekerse oyun duruyor. Burada amaç, teması en aza indirmek. Amerikan futbolunun sert ve hırçın yanından uzak olmak. Ama bizim maçlarımızın da çok soft olduğu söylenemez" diye konuştu.

FLAG FUTBOL NEDİR?

Flag futbol (bayrak futbolu), Amerika dışında 'Kontak Futbolu' ya da 'Korumalı Futbol' olarak da bilinen Amerikan Futbolu'nun, kuralları basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu basitleştirmenin sonucu olarak koruyucu ekipmanlar yerine sadece bel bölgesine takılan bayrakların çekilmesiyle oyuncuya müdahale edilebiliyor. Hem kadınların, hem de erkeklerin oyuncu olabilmesi, oyuncu sayısı, saha boyutları, top kullanma hakları gibi kurallar da farklılık gösteriyor. (DHA)