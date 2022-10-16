Sezon başından beri hem Fenerbahçe ’nin hem de ülkesi Macaristan’ın değişmez oyuncuları arasında yer alan Attila Szalai, yorulmak nedir bilmiyor.

Geçtiğimiz haziran ayından beri 24 resmi maçta görev yapan Szalai, performansını üst seviyede tutmak adına takım idmanları dışında ekstra çalışmalar yapıyor.

Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki stoperin, bireysel antrenörüyle de antrenmanlarını büyük bir titizlikle sürdürdüğü bildirildi.

Szalai’nin, her açıdan yaşantısına dikkat ettiği öğrenildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Macar oyuncu, bu karşılaşmalarda bir gol atarken bir kez de asist yapmayı başardı.



