Attila Szalai'li Macaristan, Uluslar Ligi'nin adeta yıldızı oldu. Macarlar, favori gösterilmediği A Ligi'nin lideri olarak Almanya'yı 1-0'la geçti. Szalai, Panzerler'in golcülerine şans tanımadı.

Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'te kadrosunda Fenerbahçe 'nin yıldızlarından Attila Szalai'yi de bulunduran Macaristan, UEFA'nın bu yeni organizasyonunun adeta yıldızı oldu. Uluslar Ligi'ne ilk olarak C Ligi'nden giriş yapan daha sonra Türkiye ile aynı grupta yer aldığı B Ligi'nden A Ligi'ne yükselmeyi başaran Macarlar, devleri birer birer dize getirdi. A Ligi'nde şu ana kadar sadece İtalya'ya 1-0 (d) kaybeden ekip, iki kez İngiltere'yi yenerken, sahasında 1-1 berabere kaldığı Almanlar'ı da önceki gün Adam Szalai'nin tek golüyle mağlup ederek 10 puanla grupta liderliğini sürdürdü.

2004'ten sonra ilk kez

Attila Szalai, 2004'ten sonra ilk kez mağlup ettikleri Panzerler'in hücumdaki Timo Werner ve Thomas Müller gibi dünyaca ünlü yıldızlarına da fırsat tanımayarak performansıyla büyük alkış topladı. Teknik direktör Marco Rossi'nin öğrencileri, yarın evlerinde İtalya'yı ağırlayacak. Ev sahibine, son Avrupa Şampiyonu karşısında hem liderlik hem de Uluslar Ligi Final-Four'una kalmak için beraberlik yetecek.