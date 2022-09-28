Attila Szalai transfer değerini katladı

Fenerbahçe 'nin stoperi Attila Szalai'nin Macaristan Milli takımı'nda gösterdiği performans büyük övgü aldı. İngiliz basını 24 yaşındaki futbolcuyu Liverpool'un dünyaca ünlü savunmacısı Virgil van Dijk'ın varisi olarak gösterdi.

Macaristan liderliği son maçta kaçırdı

İtalya, Almanya ve İngiltere'nun bulunduğu Avrupa Uluslar Ligi grubunda büyük bir sürprize imza atarak liderliği son maçta kaçıran Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai performansıyla göz kamaştırdı.

İngiltere ve Almanya'ya yenilmediler

Deplasmanda İngiltere'yi 4-0 ve Almanya'yı 1-0 yenen Macristan son maçında İtalya'ya 2-0 kaybedince liderliği kaptırdı. Macarlar, dünya devleriyle yaptığı 6 maçta 5 gol yedi. Bunlardan 4'ü grup birincisi İtalya'dan geldi.

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Macaristan'ın Avrupa Uluslar Ligi karnesi

Macaristan'in grupta aldığı sonuçlar şöyle:

Macaristan- İngiltere 1-0

İtalya-Macaristan 2-1

Macaristan-Almanya 1-1

İngiltere- Macaristan 0-4

Almanya-Macaristan 0-1

Macaristan-İtalya 0-2

Attila Szalai maç kaçırmadı

Macaristan'ın özellikle defansif olarak gösterdiği başarı İngiltere ve İtalya basınında dikkat çekti. Fenerbahçeli Attila Szalai, 6 maçta da 90 dakika forma giydi. Liverpool.com internet sitesi Sazala'nin performansı konusunda övgü dolu ifadeler kullandı.

"Virgil van Dijk'ın varisi"

Szalai ile ilgili yazıda şöyle denildi: "Klopp, 32 yaşına gelen ve yaşlanan Virgil van Dijk ve Joel Matip'in bulunduğu savunma hattını düşünmek zorunda. Bu oyuncuların varisleri kadroya dahil edilmeli. Joe Gomez hem de Ibrahima Konate bu pozisyonu doılduracak gibi gözükmüyor. Liverpool'un Hollandalı stopere benzer bir tarza sahip olan bir yedek bulması gerekiyor. Bu seçeneklerden biri kendi ülkesinde Macar Van Dijk' olarak anılan Attila Szalai olabilir. Harika fiziksel özellikleriyle hızlı ve topa son derece hakim olan Szalai, Uluslar Ligi'nde bir kez daha övgü aldı."

Szalai'nin Fenerbahçe performansı

Macar futbolcu sarı lacivertlilere Apollon Limassol takımından 2021 ocak ayında 2.2 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer edildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 14 karşılaşmaya çıkan Attila Szalai, Şampiyanlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev'e gol atmayı başardı. Szalai, sarı lacivertlilerde şu ana kadar toplam 79 karşılaşmada oynadı. 5 kez topu ağlara gönedirken 2 asit yaptı. Szalai'nin Transfermarkt'ta değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.



