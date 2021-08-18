Attila Szalai: Stadımızın atmosferini görmek için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe 'de Helsinki maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Macar savunmacı Attila Szalai önemli değerlendirmelerde bulundu.

Macar savunmacının açıklamaları şu şekilde:

"Sistemimiz değişti ama çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve adapte olduk. Teknik ekibimiz ve hocamız çok iyi iş çıkarıyorlar. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum, hocamızın isteklerini yerine getirirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"Uzun bir süredir taraftarlarımızdan uzaktık. Sonunda tribüne dönüyorlar, çok heyecanlıyız. Stadımızın atmosferini görmek için sabırsızlanıyorum."







