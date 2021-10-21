Attila Szalai: Savunmamızda problem olduğunu düşünmüyorum

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp ile sahasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de Attila Szalai maç sonu açıklamalarda bulundu.

Maça ilk 11'de başlayan ve 87. dakikada yerini Novak'a bırakan futbolcu, son iki maçta hata yaptıklarını kabul etti ve düzeltmeleri gereken noktalar olduğunu dile getirdi.

Attila Szalai'nin açıklamaları şu şekilde:

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tabii ki 3 puan almak isterdik ama maalesef hak ettiğimizi alamadığımızı düşünüyorum."

"Savunmamızda problem olduğunu düşünmüyorum. Son iki maçta hatalar yaptık, üst seviyede yaptığınız hatalar golle sonuçlanıyor. Tabii ki düzeltmemiz gereken şeyler var, bunun için de ileriye bakıyoruz."











