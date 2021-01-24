Fenerbahçe'ye geldiği için hala heyecanlı olduğunu vurgulayan Szalai, "İnanılmaz derecede mutluyum. Muhteşem bir kulübe transfer oldum. İstanbul'da karşılaştığım ortam gerçekten çok etkileyici. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kendimi Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisine her zaman inandığını kaydeden genç stoper, "Fenerbahçe'ye transfer olmam gerçekten bir rüya gibi. İyi bir futbolcu olmak için bugüne kadar çok çalıştım. Bundan sonra daha fazla çalışacağım" şeklinde görüş belirtti.

Szalai, fiziki durumunun iyi olduğunu, şans verildiği takdirde bir sonraki maçta oynayabileceğini söyledi.İ

Kaynak: TRT Spor