Attila Szalai nefes aldı!

Fenerbahçe ’de bu sezon baş döndürücü bir maç trafiğiyle dikkat çeken Attila Szalai nihayet tatile çıkabildi. Bu sezonun ilk bölümünde hem Fenerbahçe hem de Macaristan Milli Takımı’nda alternatifsiz kalan Szalai, 20 Temmuz-20 Kasım arası tam 29 maça çıktı. Sarı-lacivertlilerde 25 resmi maçın 25’inde de oynayan tek futbolcu olan 24 yaşındaki stoper, Macaristan Milli Takımı’nın da özel ve resmi olarak oynadığı 4 maçın 4’ünde de yer aldı.





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YOĞUN TRAFİK YAŞADI

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe’de 2 bin 200 dakikada 1 gol, 1 asistle oynayan genç savunmacı, ülkesi Macaristan ile de 360 dakikada 1 gol kaydetti. 20 Temmuz’da Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçıyla sezonu açan Szalai, 20 Kasım’da Macaristan - Yunanistan karşılaşmasıyla bu yoğun trafiği tamamladı. Dünya Kupası için liglere verilen ara sayesinde biraz olsun tatil yapma fırsatı bulacak başarılı futbolcu nefes alacak. En son 2022-23 sezonu hazırlıklar başlamadan önce haziran ayında tatil yapabilen Macar stoper şimdi kısa bir süre dinlenecek ve Fenerbahçe ile yeniden çalışmalara katılacak.









SIRA MERT HAKAN'DA

Sezonun ilk bölümünde sakatlıkların etkisiyle tam randıman sağlayamayan ve formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş, Dünya Kupası arasını çok iyi değerlendirmek istiyor. Mert Hakan, tatil yapmak yerine Samandıra’da çalışıyor, bireysel çalışmalarla günlerini geçiriyor. Sezonun ikinci bölümünde Jorge Jesus’un takımında yer bulmak isteyen tecrübeli orta saha, sıkı bir antrenman programı uyguluyor. Mert Hakan’ın da tıpkı İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Ferdi, Valencia gibi patlama yapması bekleniyor.









ÖZEL ANTRENMANLAR

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan futbolcular çalışma ve tedavi programlarını harfiyen uygularken, bazı isimler de bireysel antrenmanlar yapıyor. Sezonun ikinci kısmında yeniden formasını kapmak isteyen Joshua King yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Samandıra dışında kendi özel bireysel antrenörüyle de hazırlık yapan King, cuma günü başlayan takım çalışmalarına güçlü bir giriş yapmak istiyor.



