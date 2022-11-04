Attila Szalai: Mutluyuz, liderlik hedefimize ulaştık

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Grup maçlarını namağlup lider tamamlayarak, adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösteren Fenerbahçe'de Attila Szalai, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Hedeflerine ulaştıklarını vurgulayan Macar stoper, "Bugün gerçekten çok mutluyuz. Hedefimiz grubu birinci tamamlamaktı ve bunu da başardık. Bundan dolayı da çok mutluyuz." dedi ve ekledi:

"Aynı şekilde pozitif olduğum, mutlu olduğum bir nokta daha var, bugün iyi bir oyun ortaya koyduk. Bence defansif olarak sağlam durduk. 2 de güzel gol attık. Şimdi Sivasspor ’a karşı odaklanacağımız bir lig maçı olacak. O maç da aynı şekilde hazırlanacağız. Maç öncesinde kendi oyunumuza odaklandık. İyi bir şekilde de hazırlanmıştık."

'Dikkatli olmamız gerekiyordu'

"Rakibimizle daha önce 3 kez oynamıştık, bu da dördüncü maçımızdı. Dolayısıyla hedefimiz bugün sahadan galibiyetle ayrılmaktı, aynı zamanda dikkatli de olmamız gerekiyordu, çünkü gol averajı birinci bitirebilmek adına çok büyük önem taşıyordu. Çok fazla gol atmamız gerekiyordu. Bugün 2-0 kazandık, çok mutluyuz. Bugün önemli olan galibiyetle beraber grubu birinci sırada tamamlayabilmekti."







