Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Savunmaya yapılan Tisserand ve Lemos'tan istediği katkıyı alamayan Sarı Lacivertliler ara transfer döneminde bu bölgeye mutlaka takviye yapması bekleniyor. Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Kıbrıs 1.Lig'inde boy gösteren Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai geldi. Transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor. Bu haberin ardından Attila Szalai kimdir? sorusu aranmaya başladı. Bu sorunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Attila Szalai kimdir?

Genç savunmacı 20 Ocak 1998 yılında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi. Futbola Vac FC altyapısında başlayan Szalai sırasıyla Vasas, Rapid Wien, Mezökövesd ve Limassol takımlarının formalarını giydi. Genç stoperin iki ayağını da iyi kullanabilmesi en dikkat çeken özelliklerinden biri. Attila Szalai tekniğinin yanı sıra 1.92'lik boyu ve fiziği ile de rakipleri karşısında avantajlı durumda. Attila Szalai Macaristan Milli Takımı'nın formasını 8 kez giydi. Takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç futbolcu bu sezon 15 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı.







