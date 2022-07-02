Attila Szalai: İyi yoldayız

Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Partizan'ı 1-0'lık skorla yenen Fenerbahçe 'de Attila Szalai maç sonu önemli yorumlarda bulundu. Macar savunmacı iyi yolda olduklarının altını çizdi.

Macar savunmacının açıklamaları şu şekilde:

"Sezon öncesi hazırlıklarımız iyi gidiyor. Sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Elbette sıkı idmanlardan sonra yapılan maçlar kolay bir şekilde geçmeyebiliyor"

"Bu sezon öncesi kampı daha çok taktik mentaliteye uyum sağlamak için yapılıyor. Bu anlamda iyi gidiyoruz. Ofansif ve defansif olarak iyi bir yoldayız. Sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Kiev maçı yorumu

"Dinamo Kiev maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Söylediğim gibi, çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz, bu maçı en iyi şekilde atlamak adına"







