Attila Szalai: İlk resmi maç için sabırsızlanıyoruz

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Dinamo Kiev mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Szalai, başarılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Yarınki maç için sabırsızlanıyoruz. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Yoğun antrenmanlar yaptık. Maça hazırız. Yarın oynayacağımız ilk resmi maç için sabırsızlanıyoruz. Teknik heyetimiz rakibimizi bize en iyi şekilde anlattı. Onlardan neler beklememiz gerektiğini, iyi ve kötü yönlerini söylediler. Rakibimizi iyi biliyoruz” dedi

Szalai, tüm takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemini bildiğini dile getirerek, bu sezon büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

DHA



