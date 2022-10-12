Attila Szalai gerçeği!

Fenerbahçe ’de 5-4 kazanılan Karagümrük maçında savunmadaki zaaflar da gözlerden kaçmadı. Sarı-lacivertlilerde hatalardan dolayı en fazla eleştiriyi, Altay ile birlikte Attila Szalai aldı.

Her ne kadar son anlarda Batshuayi’ye enfes bir uzun topla asist yapsa da, yıldız stoperin hem fiziksel hem mental yorgunluğu gözlerden kaçmıyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2.5 aydır F.Bahçe ve Macaristan Milli Takımı’nda ara vermeden tam 19 resmi maça çıktı, bin 480 dakika oynadı.













İKİ DEV ÜLKEYE KARŞI!

Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jorge Jesus, sürekli rotasyon yapsa da Szalai’den vazgeçemedi. Kim Min Jae’nin ayrılmasından sonra defans hattında Macar savunmacıya sarılan ve sürekli oynatmak isteyen Jesus, üstüne Luan Peres de sakatlanınca çaresiz kaldı. Szalai, rotasyonların hep dışında kaldı, sürekli ilk 11’de yer aldı. Ayrıca milli arada da Macaristan formasıyla Almanya ve İtalya gibi zorlu rakiplere karşı 2 maçta 180 dakika süre buldu.

İlgili Haberler Jesus'tan 68 saatte kısıtlı rotasyon





15 GÜNDE 5 MAÇ!

Attila Szalai özellikle şu son 15 günde birbirinden önemli karşılaşmalarda oynadı. Macaristan formasıyla Uluslar Ligi’nde Almanya ve İngiltere önünde mücadele eden Szalai, Fenerbahçe ile daha sonra sırasıyla, Beşiktaş derbisi, UEFA Avrupa Ligi’nde AEK Larnaca maçı ve son olarak Karagümrük’le tarihe geçen karşılaşmada şans buldu. Rekabet açısından da zor geçen maçlar, fiziksel yorgunluk kadar mental açıdan da genç yıldızı yıprattı.









HEPSİNDE OYNADI!

Sezon başından beri Fenerbahçe’de değişilmez tek isim Attila Szalai oldu. Ligde 8, Avrupa’da da 9 maç olmak üzere toplam 17 karşılaşmanın tamamında Macar stoper formasını giydi. 17 resmi maçta bin 480 dakika sahada kalan Szalai, 1 gol 1 asistle oynuyor. Szalai, sadece Austria Wien maçında ilk 11’de başlamadı ve son 10 dakikada oyuna dahil edildi. 17 maçın 15’inde 90 dakika, sezon başındaki Dinamo Kiev maçında da 120 dakika oynayan Szalai, yoğun bir süreç geçirdi.

GÖZLER AVRUPA'DA

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın AEK Larnaca’ya konuk olacak Fenerbahçe’de hazırlıklar başladı. 1 günlük iznin ardından Jorge Jesus idaresindeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla start aldı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Peres, Arao, Mert Hakan ve Joshua King özel program dahilinde çalıştı.